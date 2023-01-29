Пора усиливать изоляцию: премьер Эстонии осудила желание МОК допустить россиян к Олимпиаде

Кая Каллас встала на сторону Украины по продолжению изоляции российских и белорусских спортсменов во время войны. Она считает, что разрешение на их выступление в Париже сыграет на руку российской пропаганде.

Международный олимпийский комитет продолжает искать пути для возвращения россиян и белорусов в соревнования. Несмотря на войну, организация хочет разрешить выступать террористам на Олимпийских Играх под нейтральным флагом.

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Президент МОК Томас Бах стал одним из главных поклонников возвращения россиян и белорусов. Это очень не понравилось Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который пригласил немца в Бахмут.

Поддержать нашу страну в этом вопросе решила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она выступила против участия спортсменов из РФ и Беларуси в Олимпийских играх-2024 даже под нейтральным флагом.

Разочарована решением МОК разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Это политически и нравственно неправильно. Пора усиливать изоляцию, а не уступать России. Спорт – это инструмент российской пропагандистской машины. Игнорировать ее – значит встать на сторону агрессии,

– написала Кая на своей странице в твиттере.

Отметим, что среди спортсменов также остаются те, кто продолжает полностью поддерживать Украину. К примеру, шведские лыжницы готовятся объявить бойкот соревнованием, если террористов допустят к соревнованиям

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Санкции против России и Беларуси в спорте: