Пора усиливать изоляцию: премьер Эстонии осудила желание МОК допустить россиян к Олимпиаде
Источник:твиттер Каи Каллас
Кая Каллас встала на сторону Украины по продолжению изоляции российских и белорусских спортсменов во время войны. Она считает, что разрешение на их выступление в Париже сыграет на руку российской пропаганде.
Международный олимпийский комитет продолжает искать пути для возвращения россиян и белорусов в соревнования. Несмотря на войну, организация хочет разрешить выступать террористам на Олимпийских Играх под нейтральным флагом.
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Президент МОК Томас Бах стал одним из главных поклонников возвращения россиян и белорусов. Это очень не понравилось Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который пригласил немца в Бахмут.
Поддержать нашу страну в этом вопросе решила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она выступила против участия спортсменов из РФ и Беларуси в Олимпийских играх-2024 даже под нейтральным флагом.
Разочарована решением МОК разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Это политически и нравственно неправильно. Пора усиливать изоляцию, а не уступать России. Спорт – это инструмент российской пропагандистской машины. Игнорировать ее – значит встать на сторону агрессии,
– написала Кая на своей странице в твиттере.
Отметим, что среди спортсменов также остаются те, кто продолжает полностью поддерживать Украину. К примеру, шведские лыжницы готовятся объявить бойкот соревнованием, если террористов допустят к соревнованиям
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Санкции против России и Беларуси в спорте:
- В марте 2022 года после начала полномасштабной войны МОК осудил вторжение РФ.
- Организация рекомендовала федерациям не допускать к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии, но оставляла за ними право самостоятельно решать этот вопрос.
- МОК запретил флаги, гимны, цвета или другие символы стран-террористок на спортивных мероприятиях.
- Представителям властей России и Беларуси запрещено посещать любое международное спортивное мероприятие или встречу.
- Относительно Олимпиады-2024, МОК собирается разрешить спортсменам из России и Беларуси участвовать только как "нейтральные атлеты" и никоим образом не представлять свое государство.
- Спортсмены, полностью поддержащие Олимпийскую хартию, смогут принять участие в Олимпийских Играх.
- Частью хартии является миротворческая миссия МОК, поэтому табу будет наложено на тех, кто активно поддерживал войну в Украине.
- Все заявки атлетов из России и Белоруссии будут проходить индивидуальную тщательную проверку.