Міжнародний олімпійський комітет продовжує шукати шляхи для повернення росіян та білорусів до змагань. Попри війну організація хоче дозволити виступати терористам на Олімпійських Іграх під нейтральним прапором.

До теми Підтримують Україну, але думають про росіян: нова заява МОК щодо відсторонення Росії

Президент МОК Томас Бах став одним із головних прихильників повернення росіян та білорусів. Це дуже не сподобалось Президенту України Володимиру Зеленському, який запросив німця у Бахмут.

Підтримати нашу країну у цьому питанні вирішила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас. Вона виступила проти участі спортсменыв з РФ та Білорусі в Олімпійських іграх-2024 навітьпід нейтральним прапором

Розчарована рішенням МОК дозволити російським та білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Це політично та морально неправильно. Настав час посилювати ізоляцію, а не поступатися Росії. Спорт — це інструмент російської пропагандистської машини. Ігнорувати її – означає стати на бік агресії,

– написала Кая на своїй сторінці у твітері.

Зазначимо, що серед спортсменів також залишаються ті, хто продовжує повністю підтримувати Україну. До прикладу, шведські лижниці готуються оголосити бойкот змаганням, якщо терористів допустять до змагань.

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Санкції проти Росії та Білорусі в спорті: