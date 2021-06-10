Россия не откажется от Евро-2020 из-за новой формы сборной Украины

В России бурно отреагировали на новую форму сборной Украины на Чемпионате Европы-2020. Но их заявления об отказе сборной от участия на Евро остались лишь словами.
Ответ России
Глава Российского футбольного союза Александр Дюков после заседания попечительского совета организации заявил, что российская сборная сыграет на Евро-2020. Национальная команда не собирается отказываться от участия в турнире.
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Снятие сборной России с Евро-2020? Это даже не обсуждалось,
– ответил Дюков.
Скандал вокруг новой формы сборной Украины
- 6 июня украинская сборная продемонстрировала новую форму, в которой футболисты сыграют на Евро-2020. По центру футболки изображен силуэт Украины. На карте есть и оккупированный Крым, как напоминание, что Крым – это Украина. А также лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!".
- Такая форма вызвала острое возмущение со стороны России. В российском Министерстве иностранных дел заявили, что изображение карты Украины с оккупированным Россией Крымом на форме футболистов является "отчаянной художественной акцией". Поэтому такую креативную украинскую форму хотели запретить.
- В УЕФА заявили: "Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА в соответствии с примененными правилами, относительно экипировки".
- После этого Россия официально пожаловалась в УЕФА на форму сборной Украины. В этой стране даже сделали громкое заявление. Якобы за ношение формы сборной Украины на их территории можно получить тюремный срок – до пяти лет заключения.
- Все детали о скандале вокруг формы – по ссылке.