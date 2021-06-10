Россия не откажется от Евро-2020 из-за новой формы сборной Украины

В России бурно отреагировали на новую форму сборной Украины на Чемпионате Европы-2020. Но их заявления об отказе сборной от участия на Евро остались лишь словами.

Ответ России

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков после заседания попечительского совета организации заявил, что российская сборная сыграет на Евро-2020. Национальная команда не собирается отказываться от участия в турнире.

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Снятие сборной России с Евро-2020? Это даже не обсуждалось,

– ответил Дюков.

Скандал вокруг новой формы сборной Украины