Ответ России
Глава Российского футбольного союза Александр Дюков после заседания попечительского совета организации заявил, что российская сборная сыграет на Евро-2020. Национальная команда не собирается отказываться от участия в турнире.
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Снятие сборной России с Евро-2020? Это даже не обсуждалось,
– ответил Дюков.
Скандал вокруг новой формы сборной Украины
- 6 июня украинская сборная продемонстрировала новую форму, в которой футболисты сыграют на Евро-2020. По центру футболки изображен силуэт Украины. На карте есть и оккупированный Крым, как напоминание, что Крым – это Украина. А также лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!".
- Такая форма вызвала острое возмущение со стороны России. В российском Министерстве иностранных дел заявили, что изображение карты Украины с оккупированным Россией Крымом на форме футболистов является "отчаянной художественной акцией". Поэтому такую креативную украинскую форму хотели запретить.
- В УЕФА заявили: "Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА в соответствии с примененными правилами, относительно экипировки".
- После этого Россия официально пожаловалась в УЕФА на форму сборной Украины. В этой стране даже сделали громкое заявление. Якобы за ношение формы сборной Украины на их территории можно получить тюремный срок – до пяти лет заключения.
- Все детали о скандале вокруг формы – по ссылке.