Ответ России

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков после заседания попечительского совета организации заявил, что российская сборная сыграет на Евро-2020. Национальная команда не собирается отказываться от участия в турнире.

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Снятие сборной России с Евро-2020? Это даже не обсуждалось,

– ответил Дюков.

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