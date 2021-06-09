Зеленский ждет Евро-2020

Сборная Украины по футболу подарила Владимиру Зеленскому новую форму команды, в которой подопечные Андрея Шевченко сыграют на чемпионате Европы. Президент Украины похвастался новой формой.

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На своей странице в инстаграме Зеленский выложил фото в футболке украинской сборной с 95 номером. Футболка именная, на спине напечатана фамилия президента и номер "95", напоминающий главе о временах "квартала".

Команда Андрея Шевченко свой путь на Евро начинает 13 июня игрой против Нидерландов. Поединок состоится в Амстердаме. Украинские фанаты не смогут присутствовать на матче.

Ждем пятницу. На этот раз – не из-за СНБО,

– написал Зеленский.

Ранее Зеленский назвал новую форму особой: "Она умеет шокировать. На ней – несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна – единая и неделимая. Крым – это Украина".

Скандал вокруг формы сборной Украины