Турция все больше становится местом баталий между украинскими и российскими футболистами. Сначала Даниил Сикан отправил в нокаут россиянина, решившего провоцировать украинца. А потом игроки Миная устроить драку с футболистами российского Шинника.

К теме Появилось видео драки футболистов Миная и россиян в отеле в Турции

Поддержали их в этом и игроки футбольного клуба Львов. Во время пребывания на сборах защитник команды Алексей Дитятьев снял со флагштока российский флаг. После этого он свернул его и бросил под трибуны. И опубликовал видео этого процесса.

По его словам, дальше трехцветная тряпка отправилась туда, где ей и место – сначала в туалет, а затем в мусорку.

Такой поступок не остался без внимания в России. И не просто среди обычных россиян. А эта информация дошла и до высшего руководства – лично глава следственного комитета России "поручил следователям ведомства расследовать этот факт". Об этом официально сообщено на сайте следственного комитета России. Там же возмутились, ведь "футболист сопровождал этот ролик негативными комментариями в адрес России".

Но событие произошло не на территории России. Поэтому российским следователям было поручено "пригласить необходимую информацию в Министерстве иностранных дел России".