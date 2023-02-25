ФК Львов проводил зимние сборы, как и большинство украинских команд, в Турции. На одном из флагштоков вблизи гостиницы игроки "горожан" заметили флаг враждебного государства. Судьба тряпки была решена.

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Защитник Львова Алексей Дитятьев опубликовал видео, на котором он вместе с партнерами по команде (Адеринсолой Эсеолой и Ярославом Богуновым) сняли российский флаг с флагштока.

Совсем скоро ВСУ сделают это во всех оккупированных городах нашей страны. А пока начнем с Турции,

– подписал видео защитник Львова.

В комментариях подписчики поддержали поступок футболистов, а также поинтересовались, куда делся флаг. Футболист Львова рассказал, что они сделали с трехцветной тряпкой.

Немного в туалете полежал у унитаза, после чего отправился в мусор,

– ответил Дитятьев.

Видео Дитятьева

Напомним, что ранее на сборах в Турции в отеле пересеклись команды Минай и российский Шинник. Массовая потасовка закончилась победой украинских футболистов.