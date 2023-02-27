Туреччина все більше стає місцем баталій між українськими та російськими футболістами. Спочатку Данило Сікан відправив у нокаут росіянина, який вирішив провокувати українця. А згодом гравці Миная влаштувати бійку з футболістами російського Шинніка.

До теми З'явилося відео бійки футболістів Минаю та росіян у готелі в Туреччині

Підтримали їх в цьому і гравці футбольного клубу Львів. Під час перебування на зборах захисник команди Олексій Дитятьєв зняв з флагштока російський прапор. Після цього він його скрутив та кинув під трибуни. І опублікував відео цього процесу.

За його словами, далі триколірна ганчірка відправилася туди, де їй і місце – спочатку в туалет, а потім у смітник.

Такий вчинок не залишився поза увагою в Росії. І не просто серед звичайних росіян. А ця інформація дійшла і до вищого керівництва – особисто очільник слідчого комітету Росії "доручив слідчим відомства розслідувати цей факт". Про це офіційно повідомлено на сайті слідчого комітету Росії. Там же й обурилися, адже "футболіст супроводжував цей ролик негативними коментарями на адресу Росії".

Але подія відбулася не на території Росії. Тож російським слідчим доручили "запросити необхідну інформацію у Міністерстві закордонних справ Росії".