Нападающий донецкого Шахтера Даниил Сикан фефктивно поставил российский хамов на место. Молодой футболист устроил расправу быстро, но, возможно, и немного болезненно.

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Мгновенная расправа Сикана

Инцидент произошел в Турции, где "горняки" проходят зимний сбор. Группа россиян проживала в одной гостинице вместе с Шахтером. Граждане страны-агрессора под хмельком случайно встретили украинского футболиста. Они увидели, что у Сикана на груди эмблема Шахтера и строго начали провоцировать Даниила. В частности, россияне начали выкрикивать: "Слава России".

Сикан долго думать не стал. Одним ударом он свалил пьяницу с ног, которого впоследствии госпитализировали и диагностировали черепно-мозговую травму. Россиянине не смог узнать Сикана, когда пришел в себя. Сообщается, что Шахтер смог уладить ситуацию.

Кстати, Сикан не впервые таким образом демотрирует патриотическую позицию. Ранее игрок в аэропорту увидел, что в сувенирном магазичнике продаются флажки России. Сикан всех их купил и показательно выбросил в помойку.

Карьера Даниила Сикана