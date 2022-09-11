Болельщики Боснии и Герцеговины будут бойкотировать матч против сборной России

11 сентября 2022 , 13:05
Читати новину українською

Источник:

твиттер BHFanaticos

В пятницу, 9 сентября, Босния и Герцеговина согласилась провести товарищеский матч против России. Футболисты и фанаты этой европейской сборной шокированы таким решением Ассоциации.

Фанаты против игры с россией

Лидеры сборной Боснии и Герцеговины выразили свою поддержку Украине и отказались участвовать в поединке против национальной команды из вражеской страны. Теперь за дело принялись фанаты европейской сборной.

К теме Мэр Сараево раскритиковала решение ФА Боснии и Герцеговины сыграть товарищеский матч с россией

Болельщики Боснии и Герцеговины призывают бойкотировать товарищеский матч против России. Эта встреча должна состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге.

До этого поединка россияне сыграют против Киргизии и Ирана. Это еще две сборные, которые поют оды Владимиру Путину и стоят на стороне России.

Что известно о скандальном матче

  • Футболисты Боснии и Герцеговины Эрвин Зуканович, Эдин Джеко и Миралем Пьянич выступили против контрольного спарринга против России. Зуканович заявил, что президент Ассоциации своим согласием на предложение россиян совершил позорный поступок.
  • Пьянич первым прокомментировал эту сенсационную новость о товарищеском поединке. Ведущие футболисты этой сборной не будут играть против российской команды.
  • УАФ обратилась в УЕФА и ФИФА с просьбой не допустить проведения этого матча.
Автор: Софія Кулай