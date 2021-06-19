Португальцы первыми открыли счет в этом матче – отличился Роналду. Для него это 12-й гол на чемпионатах Европы.

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Но после этого Португалия дважды пропустила в первом тайме. При этом оба гола – это автоголы защитников Диаша и Геррейру. Во втором тайме Германия оформила разгром Португалии. И все же действующие чемпионы Европы один гол отквитали.

После подачи со штрафного Диогу Жота пытался дотянуться до мяча, но не сумел. Мяч долетел до Роналду почти на линии поля. Он с острого угла решил перебрасывать Нойера, который вышел на перехват. Мяч перелетел голкипера, и летел уже в ворота.

Немцев от пропущенного гола мог спасти Рюдигер, но его опередил Диогу Жота, который отправил мяч уже в пустые ворота.

Видео гола Диогу Жоты