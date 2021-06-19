Криштиану Роналду отметился голом на 15 минуте матча Португалия – Германия. Нападающий Ювентуса вывел Португалию вперед.

Смотрите также Венгрия ошеломила Францию на Евро-2020, но Гризманн спас французов от позора: видео

Как Роналду забил гол

Португальцы выбежали в контратаку: Бернарду Силва отдал прекрасный пас в штрафную на Диогу Жоту. Форвард Ливерпуля избежал офсайда и отдал пас на Роналду.

Криштиану переправил мяч в пустые ворота и впервые забил гол сборной Германии.

Для Роналду это 12 гол на чемпионатах Европы. Он лучший бомбардир в истории Евро. Криштиану вышел на первое место благодаря дублю в игре с Португалией.

Видео гола Роналду