Криштиану Роналду отметился голом на 15 минуте матча Португалия – Германия. Нападающий Ювентуса вывел Португалию вперед.
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Как Роналду забил гол
Португальцы выбежали в контратаку: Бернарду Силва отдал прекрасный пас в штрафную на Диогу Жоту. Форвард Ливерпуля избежал офсайда и отдал пас на Роналду.
Криштиану переправил мяч в пустые ворота и впервые забил гол сборной Германии.
Для Роналду это 12 гол на чемпионатах Европы. Он лучший бомбардир в истории Евро. Криштиану вышел на первое место благодаря дублю в игре с Португалией.
Видео гола Роналду