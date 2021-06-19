Португальці першими відкрили рахунок у цьому матчі – відзначився Роналду. Для нього це 12-й гол на чемпіонатах Європи.

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Та після цього Португалія двічі пропустила у першому таймі. При цьому обидва голи – це автоголи захисників Діаша та Геррейро. У другому таймі Німеччина оформила розгром Португалії. Та все ж чинні чемпіони Європи один гол відквитала.

Після подачі зі штрафного Діогу Жота намагався дотягнутися до м'яча, але не зумів. м'яч долетів до Роналду майже на лінії полі. Він з гострого кута вирішив перекидати Нойєра, який вийшов на перехоплення. М'яч перелетів голкіпера, і летів вже у ворота.

Німців від пропущеного голу міг врятувати Рюдігер, але його випередив Діогу Жота, який відправив м'яч вже у порожні ворота.

Відео голу Діогу Жота