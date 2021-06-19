Португалия – Германия 2:4

Голы: Роналду, 15, Жота, 67 – Диаш, 35 (авт), Геррейру, 39 (авт), Хаверц, 51, Госенс, 60

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Мощный старт немцев и гол Роналду

Германия агрессивно начала поединок с Португалией, ведь обязана побеждать после поражения Франции. Уже на старте игры немцы отметились голом, однако из офсайда.

На 10 минуте Германию вперед должен был выводить Хаверц, пробивший из-за пределов штрафной. Но мяч после его удара отбил Патрисиу. Через 2 минуты на ударной позиции был Тони Кроос. Игрока Реала на ударную позицию вывел Госеснс, и мяч отбил защитник.

Давление немцев не помешало Португалии открыть счет в игре. Португальцы выбежали в контратаку: Силва отдал в штрафную на Жоту, который отдал пас на Роналду. Криштиану переправил мяч в пустые ворота.

Видео гола Роналду

Камбэк Германии

Германия не отказалась от давления и была вознаграждена на 35 минуте. Киммих загрузил мяч в штрафную и прострелил на Хаверца. Кай замкнул силовой прострел и сравнял счет. Мяч записали на защитника португальцев Диаша.

Видео автогола Диаша

Через 4 минуты Германия уже была впереди. На этот раз атака немцев прошла через левый фланг. Госенс обыгрался с Мюллером, который со второй попытки навесил в штрафную. Там мяч обработал Хаверц и пробил. Патрисиу отбил мяч, после чего Киммих снова прострелил в штрафную и мяч в собственные ворота направил Геррейру.

Видео автогола Геррейру

Под занавес тайма Германия еще дважды угрожала португальцам, но после ударов Госенса и Гнабри на высоте был Патрисиу!

Избиение чемпионов Европы

После перерыва немецкая сборная увеличила свое преимущество. Вновь участие в атаке принял неудержимый Госенс. Защитник Аталанты прострелил на Хаверца, который переправил мяч в ворота-1: 3!

Видео гола Хаверца

Сборная Германии не остановилась на трех голах и на 60 минуте увеличила свое преимущество. Атака немцев прошла правым флангом: Киммих навесил в штрафную, где Госенс пробил головой. Патрисиу не смог выручить партнеров.

Заметим, что Госенс принял участие во всех голевых атаках Германии!

Видео гола Госенса

После четвертого гола Португалия не сложила оружие и отыграла один мяч. Гол в ворота Германии пришел после стандарта: Роналду сохранил мяч на дальней стойке и отдал мяч на Жоту. Тот отличился в пустых воротах.

Видео гола Жоти

После второго гола Германия на эмоциях побежала отыгрываться и зажимала Германию в штрафной. На 78 минуте чемпионы Европы были близки, чтобы отыграться. Санчеш нанес бешеной силы удар, но Ноера и всю Германию устроила стойка.

Германия, перешедшая на игру вторым номером, имела свой шанс в контратаке. На 83 минуте подопечные Йоахима Лева выбежали в контратаку, которую неточным, но острым ударом завершил Горецка.

В итоге Германия отстояла преимущество и одержала первую победу на Евро-2020!