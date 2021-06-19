Германия пропустила гол на 15 минуте после точного удара Криштиану Роналду. Однако под занавес первого тайма Германия не только отыгралась, но и вышла вперед.

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Камбэк Германии

На 35 минуте игры Киммих загрузил мяч в штрафную и прострелил на Хаверца. Кай замкнул силовой прострел и сравнял счет.

Видео гола Хаверца

Через 4 минуты Германия уже была впереди. Мюллер со второй попытки навесил в штрафную на Хаверца, который пробил. Патрисиу отбил мяч, после чего Киммих снова прострелил в штрафную и мяч в собственные ворота направил Геррейру.

Видео автогола Геррейру