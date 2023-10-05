Роналду на разогреве у Нганну: Криш прорекламировал мегафайт Фьюри с нокаутером ММА
Источник:Инстаграм Криштиану Роналду
Суперзвезда мирового футбола Криштиану Роналду давно дружит с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Поэтому игрок саудовского клуба Аль-Наср решил принять участие в промоакции боя Фьюри - Нганну.
Португалец Криштиану Роналду открыл окно в чемпионат Саудовской Аравии для звезд футбола первой величины. Однако продвижением местной Про-лиги миссия CR7 не ограничивается.
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Новые таланты Роналду
Саудовские менеджеры решили воспользоваться популярностью Роналду для рекламы поединка Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну. Легенда футбола снялась в ролике к бою самых опасных нокаутеров мира.
По сюжету видео, Криш отвечает на вопросы журналистов во время пресс-конференции. Один из представителей медиа спросил у топ-звезды футбола: "Роналду, что вы думаете о шансах Нганну в бою с Фьюри?"
На что невозмутимый Криштиану отвечает: "Следующий вопрос".
Роналду прорекламировал бой Фьюри – Нганну: смотрите видео
Мегафайт Фьюри – Нганну совсем скоро
- Напомним, что бой обладателя титула WBC Тайсона Фьюри и экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд.
- "Цыганский король" не будет рисковать своим чемпионским поясом. На кону поединка будет особый титул – "Чемпиона Эр-Рияда".
- Эксперты отдают преимущество в поединке британскому боксеру. Впрочем, если дерзкий Фьюри пропустит удар от Нганну, то "Жадному пузу" может не поздоровится.
- Сразу после поединка 28 октября будет объявлена дата "боя века" между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.