Португалец Криштиану Роналду открыл окно в чемпионат Саудовской Аравии для звезд футбола первой величины. Однако продвижением местной Про-лиги миссия CR7 не ограничивается.

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Новые таланты Роналду

Саудовские менеджеры решили воспользоваться популярностью Роналду для рекламы поединка Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну. Легенда футбола снялась в ролике к бою самых опасных нокаутеров мира.

По сюжету видео, Криш отвечает на вопросы журналистов во время пресс-конференции. Один из представителей медиа спросил у топ-звезды футбола: "Роналду, что вы думаете о шансах Нганну в бою с Фьюри?"

На что невозмутимый Криштиану отвечает: "Следующий вопрос".

Роналду прорекламировал бой Фьюри – Нганну: смотрите видео

Мегафайт Фьюри – Нганну совсем скоро

  • Напомним, что бой обладателя титула WBC Тайсона Фьюри и экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд.
  • "Цыганский король" не будет рисковать своим чемпионским поясом. На кону поединка будет особый титул – "Чемпиона Эр-Рияда".
  • Эксперты отдают преимущество в поединке британскому боксеру. Впрочем, если дерзкий Фьюри пропустит удар от Нганну, то "Жадному пузу" может не поздоровится.
  • Сразу после поединка 28 октября будет объявлена дата "боя века" между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.