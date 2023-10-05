Португалец Криштиану Роналду открыл окно в чемпионат Саудовской Аравии для звезд футбола первой величины. Однако продвижением местной Про-лиги миссия CR7 не ограничивается.

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Новые таланты Роналду

Саудовские менеджеры решили воспользоваться популярностью Роналду для рекламы поединка Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну. Легенда футбола снялась в ролике к бою самых опасных нокаутеров мира.

По сюжету видео, Криш отвечает на вопросы журналистов во время пресс-конференции. Один из представителей медиа спросил у топ-звезды футбола: "Роналду, что вы думаете о шансах Нганну в бою с Фьюри?"

На что невозмутимый Криштиану отвечает: "Следующий вопрос".

Роналду прорекламировал бой Фьюри – Нганну: смотрите видео

Мегафайт Фьюри – Нганну совсем скоро