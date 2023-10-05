Португалець Кріштіану Роналду відкрив вікно у чемпіонат Саудівської Аравії для зірок футболу першої величини. Проте просуванням місцевої Про-ліги місія CR7 не обмежується.

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Нові таланти Роналду

Саудівські менеджери вирішили скористатися популярністю Роналду для реклами поєдинку Тайсона Ф'юрі з Френсісом Нганну. Легенда футболу знявся в ролику до бою найнебезпечніших нокаутерів світу.

За сюжетом відео, Кріш відповідає на питання журналістів під час пресконференції. Один з представників медіа запитав у топ-зірки футболу: "Роналду, що ви думаєте про шанси Нганну в бою з Ф'юрі?".

На що незворушний Кріштіану відповідає: "Наступне питання".

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