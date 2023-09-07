Битва двух самых опасных панчеров мира организовали щедрые саудовские шейхи. Кроме фантастических гонораров, победитель поединка получает особый титул.
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Новый чемпионский пояс
Промоутер "Цыганского короля" Фрэнк Уоррен во время совместной пресс-конференции представил специальный пояс. Таким образом, победитель боя получит титул "Чемпиона Эр-Рияда".
Видео представления нового чемпионского пояса
Добавим, что во время пресс-конференции "Цыганский король" заявил о готовности прости бой с Нганну в клетке. "Жадное пузо" умеет превратить в цирк любое мероприятие.