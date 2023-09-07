Битва двух самых опасных панчеров мира организовали щедрые саудовские шейхи. Кроме фантастических гонораров, победитель поединка получает особый титул.

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Новый чемпионский пояс

Промоутер "Цыганского короля" Фрэнк Уоррен во время совместной пресс-конференции представил специальный пояс. Таким образом, победитель боя получит титул "Чемпиона Эр-Рияда".

Видео представления нового чемпионского пояса

Напомним, что бой чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри и экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд. По условиям поединка звезда ММА не будет претендовать на чемпионский пояс британца. Однако поединок попадет в официальный реестр боксерских боев.

Добавим, что во время пресс-конференции "Цыганский король" заявил о готовности прости бой с Нганну в клетке. "Жадное пузо" умеет превратить в цирк любое мероприятие.