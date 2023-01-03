Роналду прошел медосмотр в Аль-Насре: впереди презентация на глазах 30 тысяч фанатов
Источник:инстаграмм Криштиану Роналду
Криштиану Роналду приехал в Саудовскую Аравию. Португальский футболист уже прошел медосмотр и ждет официальной презентации перед фанатами Аль-Насра.
Ожидается, что около 30 тысяч болельщиков придут на стадионе Аль-Насра, чтобы вживую увидеть презентацию Криштиану Роналду. Представление состоится 3 января в 18:00 (по киевскому времени).
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Последние приготовления перед презентацией
Португальский футболист поделился фотографией по прохождению медицинского осмотра в азиатском клубе. Как видим на фото, что нападающий в отличном настроении приехал в новую команду.
Роналду сообщил, что прошел медосмотр в Аль-Насре, с которым подписал 2-летний контракт.
Роналду прошел медосмотр в Аль-Насре / Скриншот со старис футболиста
Криштиану будет выступать под привычным для себя 7-м номером. До прихода Криштиана под этим номером в Аль-Насре играл узбек Джалолидин Машарипов, который уже выставлен на трансферный рынок. Все из-за португальца, ставшего 9-м легионером в составе Аль-Насра.
Теперь клубу из-за превышения лимита нужно избавиться от двух иностранных футболистов.
В Аль-Насри Роналду будет получать 90 миллионов, но его заработок за сезон будет значительно больше. Спонсорские и коммерческие сделки повысят его до 200 миллионов долларов. Также в контракте нападающего есть интересный пункт возможного перехода в английский Ньюкасл, если тот по итогам сезона пробьется в Лигу чемпионов.
Дебют Роналду затягивается из-за поведения футболиста
- Напомним, что Роналду не сможет дебютировать за Аль-Наср в ближайшем матче. Криштиану нужно пересидеть двухматчевую дисквалификацию, полученную еще во время выступлений в Манчестер Юнайтед. Футболист был наказан из-за того, что разбил телефон болельщика Эвертона.
- Роналду сможет дебютировать за Аль-Наср 21 января, в тот день новый клуб португальца сыграет дома против Иттифака в Про-лиге Саудовской Аравии.
- За ближайшим матчем против Аль-Тая Роналду будет наблюдать с трибун нового для себя стадиона. Поединок состоится 5 января.