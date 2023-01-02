Для Аль-Насра это наибольшее звездное приобретение в истории существования клуба. Таких игроков уровня Криштиану Роналду в команде еще не было.

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Первые последствия трансфера Роналду

Правда, такие трансферы несут не только приятные известия для команды. Роналду стал 9-м легионером в Аль-Насре. А вот лимит на легионеров в чемпионате Саудовской Аравии составляет 7 футболистов. Поэтому двум из них придется покинуть команду.

Первым из таких изгнанников может стать Джалолидин Машарипов, выступающий за Аль-Наср с июня 2021 года. Узбекистанец играет на позиции левого вингера. Издание сообщает, что Машарипов не зарекомендовал себя в новой команде, поэтому вскоре покинет коллектив. Футболист уже выставлен на трансферный рынок.

К слову. Машарипов провел за Аль-Наср 30 матчей, отличившихся 4 голами и 6 ассистами.

Интересно и то, что до прихода Роналда именно Машарипов выступал под 7-м номером. Футболисту пришлось отдать Криштиану свой любимый номер.

Пока неизвестно, кто станет вторым изгнанником из команды.

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