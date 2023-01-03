Прессслужба Аль-Насра уже выложила фотографии по случаю прибытия Роналду в Саудовскую Аравию. Криштиану в хорошем настроении прилетел в новую для себя страну. Это первый в карьере нападающего азиатский период.

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Звездный футболист готов к перезентации

В клубном фан-шопе уже поступили в продажу футболки с номером "7" и фамилией звездного футболиста на спине.



Роналду прибыл в Саудовскую Аравию / Фото из инстаграмма Аль-Насра



Роналду уже прилетел в Саудовскую Аравию / Фото из инстаграмма Аль-Насра

Во время перелета в Саудовскую Аравию Роналду записал видеообращение к болельщикам Аль-Насра.

Официальная презентация нападающего состоится 3 января на стадионе "Мрсул-парк". Ожидается, что на арене будет присутствовать около 30 тысяч фанатов Аль-Насра.

Что известно о трансфере Роналду в Аль-Наср