Прессслужба Аль-Насра уже выложила фотографии по случаю прибытия Роналду в Саудовскую Аравию. Криштиану в хорошем настроении прилетел в новую для себя страну. Это первый в карьере нападающего азиатский период.
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Звездный футболист готов к перезентации
В клубном фан-шопе уже поступили в продажу футболки с номером "7" и фамилией звездного футболиста на спине.
Роналду прибыл в Саудовскую Аравию / Фото из инстаграмма Аль-Насра
Роналду уже прилетел в Саудовскую Аравию / Фото из инстаграмма Аль-Насра
Во время перелета в Саудовскую Аравию Роналду записал видеообращение к болельщикам Аль-Насра.
Официальная презентация нападающего состоится 3 января на стадионе "Мрсул-парк". Ожидается, что на арене будет присутствовать около 30 тысяч фанатов Аль-Насра.
Что известно о трансфере Роналду в Аль-Наср
- 1 января 2023 года Криштиану официально стал игроком саудовского клуба. В команду португальский нападающий пришел в статусе свободного агента.
- В СМИ была разная информация о зарплате Роналду. Футболист будет получать 90 миллионов плюс еще заработок от коммерческих и спонсорских сделок. Итого в год португальская звезда получала около 200 миллионов.
- Приход Роналду несет не только позитив. Криштиану стал 9-м легионером в составе Аль-Насра, поэтому команде придется попрощаться с двумя легионерами. Первым из таких станет узбек Джалолидин Машарипов, отдавший свой номер португальцу.
- В контракте футболиста есть пункт возможного перехода в английский Ньюкасл, если он пройдет в Лигу чемпионов по итогам сезона АПЛ-2022/2023. После 18 туров АПЛ "сороки" с 34 очками идут на третьем месте, которое продолжает выступать в ЛЧ.