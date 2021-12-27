Роналду признан лучшим бомбардиром в истории футбола
Источник:Globe Soccer Awards
Нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Криштиану Роналду завоевал еще одну награду. Его признали лучшим бомбардиром всех времен по версии Globe Soccer Awards.
Как отметили в Globe Soccer Awards, Роналду не нуждается в представлении зрителям, поскольку он был обладателем многих наград.
Важно Роналду принес победу Манчестер Юнайтед и помог Рангнику установить уникальное достижение
В частности, в феврале 2021 года он становился лучшим игроком десятилетия в Европе по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). А в 2020-м та же Globe Soccer Awards назвала его лучшим футболистом XXI века.Интересно! Globe Soccer Awards – ежегодно организуют Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA).
Награда лучшего бомбардира в истории футбола
Как пишут на странице Globe Soccer Awards в твиттере, в 2021 году Роналду забил 46 голов и занял пятое место в списке лучших бомбардиров мира, уступив по количеству забитых мячей:
- Кариму Бензема (47),
- Килиану Мбаппе,
- Эрлингу Холлану (по 49),
- Роберту Левандовски (69).
Стоит отметить, что Роналду за прошедшее десятилетие достиг немало спортивных высот.
- Именно за это время он четырежды выигрывал "Золотой мяч" (еще один в 2008 году).
- Выиграл 20 титулов на клубном уровне – 16 в Реале и 4 в Ювентусе. С Реалом он четырежды выигрывал Лигу чемпионов.
- В 2016 году со сборной Португалии стал победителем Чемпионата Европы. В 2019 году выиграл финальный этап Лиги наций.
Добавим, что в 2021 году трансферная стоимость Роналду, по данным Transfermarkt, постоянно снижалась. 29 декабря 2020 года его оценили в 60 миллионов евро. А уже 23 марта 2021 года – в 50 миллионов евро.