Як зауважили у Globe Soccer Awards, Роналду не потребує представлення глядачам, оскільки він був володарем багатьох нагород.
Важливо Роналду приніс перемогу Манчестер Юнайтед і допоміг Рангніку встановити унікальне досягнення
Зокрема, у лютому 2021 року він ставав найкращим гравцем десятиліття в Європі за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS). А у 2020-му та ж Globe Soccer Awards назвала його найкращим футболістом XXI століття.
Нагорода найкращого бомбардира в історії футболу
Як пишуть на сторінці Globe Soccer Awards у твітері, у 2021 році Роналду забив 46 голів та посів п'яте місце у списку найкращих бомбардирів світу, поступившись за кількістю забитих м'ячів:
- Каріму Бензема (47),
- Кіліану Мбаппе,
- Ерлінгу Голанду (по 49),
- Роберту Левандовскі (69).
Варто зазначити, що Роналду за минуле десятиліття досяг чимало спортивних висот.
- Саме за цей час він чотири рази вигравав "Золотий м'яч" (ще один у 2008 році).
- Виграв 20 титулів на клубному рівні – 16 в Реалі та ще 4 в Ювентусі. З Реалом він чотири рази вигравав Лігу чемпіонів.
- У 2016 році зі збірною Португалії став переможцем Чемпіонату Європи. А у 2019 році виграв фінальний етап Ліги націй.
Додамо, що у 2021 році трансферна вартість Роналду, за даними Transfermarkt, постійно знижувалася. 29 грудня 2020 року його оцінили в 60 мільйонів євро. А вже 23 березня 2021 року – 50 мільйонів євро.