Як зауважили у Globe Soccer Awards, Роналду не потребує представлення глядачам, оскільки він був володарем багатьох нагород.

Важливо Роналду приніс перемогу Манчестер Юнайтед і допоміг Рангніку встановити унікальне досягнення

Зокрема, у лютому 2021 року він ставав найкращим гравцем десятиліття в Європі за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS). А у 2020-му та ж Globe Soccer Awards назвала його найкращим футболістом XXI століття.

Цікаво! Globe Soccer Awards – щорічно організовують Європейська асоціація клубів (ECA) та Європейська асоціація футбольних агентів (EFAA).

Нагорода найкращого бомбардира в історії футболу

Як пишуть на сторінці Globe Soccer Awards у твітері, у 2021 році Роналду забив 46 голів та посів п'яте місце у списку найкращих бомбардирів світу, поступившись за кількістю забитих м'ячів:

Каріму Бензема (47),

Кіліану Мбаппе,

Ерлінгу Голанду (по 49),

Роберту Левандовскі (69).

Варто зазначити, що Роналду за минуле десятиліття досяг чимало спортивних висот.

Саме за цей час він чотири рази вигравав "Золотий м'яч" (ще один у 2008 році).

Виграв 20 титулів на клубному рівні – 16 в Реалі та ще 4 в Ювентусі. З Реалом він чотири рази вигравав Лігу чемпіонів.

У 2016 році зі збірною Португалії став переможцем Чемпіонату Європи. А у 2019 році виграв фінальний етап Ліги націй.

Додамо, що у 2021 році трансферна вартість Роналду, за даними Transfermarkt, постійно знижувалася. 29 грудня 2020 року його оцінили в 60 мільйонів євро. А вже 23 березня 2021 року – 50 мільйонів євро.