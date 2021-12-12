Норвич – Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Роналду, 75 (п)

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В первом тайме гости имели три момента, чтобы отметиться голом. Сначала Теллес пробил со штрафного и мяч после рикошета от стенки попал в перекладину.

Открывать счет в первом тайме мог Роналду. Португалец обыграл всех защитников, но из-за пределов штрафной пробил в руки вратарю. Помочь МЮ забить гол в штрафную Норвича пришел даже защитник Магвайр.

Он ударом головой направил мяч под перекладину, однако Крул совершил эффектное спасение.

После перерыва свой первый момент имели хозяева. Финский нападающий Пукки из-за пределов штрафной едва не попал "девятку", однако Де Хеа кончиками пальцев отбил мяч.

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На 75-й МЮ вышел вперед: Роналду заработал пенальти и реализовал удар с точки. Интересно, что Норвич стал 165-й командой, которой Роналду забил гол.

Сам Криштиану мог хоронить "канареек", но едва не с вратарской не попал в ворота.

В то же время у Норвича имел два шанса, чтобы вырвать ничью. В обоих случаях на острие атаки хозяев оказывался защитник Кабак. Он дважды пробивал головой, но Де Хеа совершил невероятные сейвы.

Заслуживает внимания. Испанский вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа провел 200-й сухой матч за карьеру.

МЮ не проигрывает после отставки Уле Гуннара Сульшера – 4 победы и 2 ничьи. Наставник МЮ Ральф Рангник стал первым тренером команды за 118 лет, который провел два первых для себя матча в чемпионате Англии на ноль. В 1903 году такое удалось Эрнесту Менгналу.

Норвич – Манчестер Юнайтед видеообзор