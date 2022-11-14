"Руни завершил карьеру, а я еще играю на высоком уровне": Роналду высмеял бывшего одноклубника
Источник:The Sun
Форвард Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду отреагировал на критику Уэйни Руни. По мнению звездного португальца, британец просто завидует ему.
Криштиану Роналду сделал несколько громких заявлений в своем недавнем интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. От звезды мирового футбола досталось тренеру Манчестер Юнайтед Эрику тен Хагу, руководству и одноклубникам.
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Также Роналду прокомментировал критику своего бывшего партнера по команде Уэйна Руни. По мнению Криштиана, его ровесником руководит элементарная зависть.
Я не знаю, почему он так меня критикует. Возможно, потому, что он завершил карьеру, а я все еще играю на высоком уровне. Я не буду говорить, что выгляжу лучше его. Хотя это правда,
– дерзко заявил Роналду.
Напомним, что Криштиану Роналду попал в заявку сборной Португалии на ЧМ-2022. 37-летний нападающий попытается покорить Кубок мира, ведь он станет последним в его карьере.