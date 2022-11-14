Криштиану Роналду сделал несколько громких заявлений в своем недавнем интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. От звезды мирового футбола досталось тренеру Манчестер Юнайтед Эрику тен Хагу, руководству и одноклубникам.

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Также Роналду прокомментировал критику своего бывшего партнера по команде Уэйна Руни. По мнению Криштиана, его ровесником руководит элементарная зависть.

Я не знаю, почему он так меня критикует. Возможно, потому, что он завершил карьеру, а я все еще играю на высоком уровне. Я не буду говорить, что выгляжу лучше его. Хотя это правда,

– дерзко заявил Роналду.

Детальнее. Руни и Роналду родились в один год – 1985-й. Британец даже младше своего бывшего партнера на несколько месяцев. Но Руни уже завершил свою карьеру в ноябре 2020 года, а Криштиану продолжает играть на самом высоком уровне и демонстрировать высокую результативность.

Напомним, что Криштиану Роналду попал в заявку сборной Португалии на ЧМ-2022. 37-летний нападающий попытается покорить Кубок мира, ведь он станет последним в его карьере.