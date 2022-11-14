Криштіану Роналду зробив кілька гучних заяв у своєму нещодавньому інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану. Від зірки світового футболу дісталося тренеру Манчестер Юнайтед Еріку тен Хагу, керівництву і одноклубникам.

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Також Роналду прокоментував критику свого колишнього партнера по команді Вейна Руні. На думку Кріштіану, його ровесником керує елементарна заздрість.

Я не знаю, чому він так мене критикує. Можливо тому, що він завершив кар'єру, а я все ще граю на високому рівні. Я не буду говорити, що виглядаю краще за нього. Хоча це правда,

– зухвало заявив Роналду.

Детальніше. Зазначимо, що Руні і Роналду народилися в один рік – 1985-й. Британець навіть молодший за свого колишнього партнера на кілька місяців. Але Руні вже завершив свою кар’єру в листопаді 2020 року, а Криштіану продовжує грати на найвищому рівні і демонструвати високу результативність.

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду потрапив до заявки збірної Португалії на ЧС-2022. 37-річний нападник спробує підкорити Кубок світу, адже він стане останнім в його кар’єрі.