Арсенал под руководством Микеля Артеты потерпел только одно поражение в этом розыгрыше АПЛ. "Канониры" справедливо лидируют в турнирной таблице, имея в своем активе 37 очков. Что на 5 баллов больше, чем получил Мансити.

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Сезон-2022/2023 вполне может стать триумфальным для подопечных Артеты.

У Арсенала есть еще одна проблема. Такие выступления привлекли представителей МанСити и Барселоны, которые присматриваются к работе Артеты во главе лондонской команды.

"Городяне" планируют сохранить на тренерском мостике не менее талантливого Пепа Гвардиола. Правда, испанский специалист, контракт которого рассчитан до 30 июня 2023 года, еще заключил новое соглашение. Поэтому не исключено, что МанСити обратится за помощью к нынешнему наставнику своего прямого конкурента за чемпионство в АПЛ.

Барселона во главе с Хави уверенно идет в Ла Лиге, что не скажешь о выступлениях на евроарене. Каталонский клуб вылетел из Лиги чемпионов и продолжит евровесну в Лиге Европы, где будет играть донецкий Шахтер.

Такой интерес может обеспокоить Арсенал, который не хочет отпускать испанца. Канониры планируют усилить свою команду в ближайшее зимнее трансферное окно. Ведь лондонский клуб не хочет упустить шанс побороться за "золото" АПЛ.

В прошлом матче, состоявшемся 12 ноября, Арсенал уверенно обыграл на выезде Вулверхэмптон 0:2.

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