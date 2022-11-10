Чемпионат мира в Катаре должен стать последним в карьере легендарного Криштиану Роналду. 37-летний нападающий выиграл все, что только мог на клубном уровне, становился чемпионом Европы, однако до золота ЧМ он так и не добрался.

По теме Не Месси и Роналду единственными: пять звезд футбола, для которых ЧМ-2022 станет последним

Теперь же у португальцев собралась мощная команда, которая может ставить перед собой самые высокие цели. В преддверии старта ЧМ-2022 коуч команды Фернанду Сантуш объявил заявку на турнир. Конечно, попал к ней и Роналду.

ВРАТАРИ

  • Руи Патрисиу (Рома)
  • Жозе Са (Вулверхэмптон)
  • Диогу Кошта (Порту)

ЗАЩИТНИКИ

  • Рубен Диаш (Ман. Сити)
  • Пепе (Порту)
  • Данилу Перейру (ПСЖ)
  • Диогу Далот (Манчестер Юнайтед)
  • Антониу Силва (Бенфика)
  • Рафаэл Геррейру (Боруссия Дортмунд)
  • Жоау Канселу (Ман. Сити)
  • Нуну Мендеш (ПСЖ)

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

  • Жоау Палинья (Фулхэм)
  • Рубен Невеш (Вулверхэмптон)
  • Вильям Карвалью (Бетис)
  • Жоау Мариу (Бенфика)
  • Матеус Нуньес (Вулверхэмптон)
  • Бернарду Силву (Манчестер Сити)
  • Отавио (Порту)
  • Витинья (ПСЖ)
  • Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)

НАПАДНИКИ

  • Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед)
  • Жоау Фелиш (Атлетико)
  • Рафаэл Леау (Милан)
  • Гонсалу Рамуш (Бенфика)
  • Андре Силва (Лейпциг)
  • Рикарду Орта (Брага)

Читайте также В Катаре открыли городок для фанатов среди пустыни: гости ЧМ-2022 находятся под угрозой

Португалия – среди фаворитов

Стоит отметить, что из-за травмы на турнир не смог уехать нападающий Ливерпуля Диогу Жота. Также тренер оставил вне состава многолетнего лидера команды Жоау Моутиньо и левого защитника Наполи Мариу Руи.

К слову, Португалия входит в восьмерку главных претендентов на победу. Коэффициент на подопечных Фернанду Сантуша равняется 13,00 (как и у Нидерландов). Выше оцениваются шансы Бразилии, Англии, Франции, Испании, Аргентины и Германии.