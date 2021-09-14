Роналду отправил в нокаут девушку-стюарда перед матчем в Лиге чемпионов: фото
Источник:24 канал
Криштиану Роналду впервые после возвращения в Манчестер Юнайтед сыграл за "красных дьяволов" в Лиге чемпионов. Нападающий отметился не только голом, но и курьезным инцидентом. Но пострадавшей точно не до смеха.
Роналду извинился перед девушкой
Перед поединком 1 тура группового этапа Лиги чемпионов Янг Бойз – Манчестер Юнайтед Роналду "отличился" на разминке.
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Криштиану попал мячом в девушку, которая обеспечивает безопасность на матче. Португалец тренировал удары и попал мячом в девушку.
После удара Роналду мяч попал в голову девушке. В результате мощного удара она не удержалась на ногах и упала. Работницы стадиона оперативно оказали помощь.
Сам Роналду подбежал к девушке, чтобы узнать, не причинил ли он ей вреда и извинился.
- В матче против Янг Бойз Роналду вышел в стартовом составе Манчестер Юнайтед и отметился голом на 13 минуте. Для Криштиану это уже третий гол после возвращения в МЮ.
- Для Роналду поединок с Янг Бойз стал 177 в Лиге чемпионов. Португалец забил уже 135 голов.