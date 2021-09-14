Роналду извинился перед девушкой

Перед поединком 1 тура группового этапа Лиги чемпионов Янг Бойз – Манчестер Юнайтед Роналду "отличился" на разминке.

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Криштиану попал мячом в девушку, которая обеспечивает безопасность на матче. Португалец тренировал удары и попал мячом в девушку.

После удара Роналду мяч попал в голову девушке. В результате мощного удара она не удержалась на ногах и упала. Работницы стадиона оперативно оказали помощь.

Сам Роналду подбежал к девушке, чтобы узнать, не причинил ли он ей вреда и извинился.