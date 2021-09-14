Эффектный гол Роналду
Роналду удалось отличиться голом на 13 минуте поединка Янг Бойз – Манчестер Юнайтед.
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"Красные дьяволы" перехватили мяч на своей половине поля, после чего в среднем темпе подобрались к штрафной соперника.
Неожиданно для всех Бруну Фернандеш решил выполнить прострел в штрафную. Португальцу пришлось выкрутить стопу, чтобы отдать точно на Роналду.
Криштиану прекрасно почувствовал замысел партнера по команде и удачно открылся в штрафной, оторвавшись от соперника. Дальше гол был вопросом лишь техники, которая Роналду почти никогда не подводит.
Видео первого гола Роналду в Лиге чемпионов после возвращения в МЮ
Второй гол Роналду
- Для Роналду это первый гол за Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов после возвращения. Криштиану уже забивал за "красных дьяволов" в этом сезоне.
- Португалец отметился голом в первой игре после возвращения. Роналду огорчил Ньюкасл в рамках АПЛ.