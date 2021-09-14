Роналду перепросив у дівчини
Перед поєдинком 1 туру групового етапу Ліги чемпіонів Янг Бойз – Манчестер Юнайтед Роналду "відзначився" на розминці.
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Кріштіану потрапив м'ячем у дівчину, яка забезпечує безпеку на матчі. Португалець тренував удари й влучив м'ячем у дівчину.
Після удару Роналду м'яч потрапив у голову дівчині. Внаслідок потужного удару вона не втрималася на ногах і впала. Працівниці стадіону оперативно надали допомогу.
Сам Роналду підбіг до дівчини, щоб дізнатися, чи не заподіяв він їй шкоди та перепросив.
- У матчі проти Янг Бойз Роналду вийшов у стартовому складі Манчестер Юнайтед та відзначився голом на 13 хвилині. Для Кріштіану це вже третій гол після повернення у МЮ.
- Для Роналду поєдинок з Янг Бойз став 177 у Лізі чемпіонів. Португалець забив уже 135 голів.