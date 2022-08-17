Роналду: СМИ говорят только ложь
В одном из инстаграмм-аккаунтов распространили информацию о том, что топ-клубы Европы отказываются от сотрудничества со звездным форвардом. Там заявили, что это ложь.
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Португальский футболист оставил комментарий к этому сообщению. Он подчеркнул, что СМИ откровенно врут.
Они узнают правду, когда я дам интервью через несколько недель. СМИ говорят только ложь. За последние несколько месяцев из 100 новостей, которые они сделали, всего 5 правдивы. Представьте, как обстоят дела на самом деле. Оставайтесь с этим советом,
– написал Роналду.
Что писали СМИ в последнее время о Роналду
- Несколько месяцев подряд СМИ обсуждают возможный уход португальца из МЮ, поскольку он хочет играть в Лиге чемпионов.
- Отмечалось, что топовые клубы Европы не хотят сотрудничать со звездным игроком из-за его космических требований по гонорару.
- Фанаты "красных дьяволов" также не очень рады видеть Роналду в МЮ. Не так давно во время матча первого тура британской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед с Брайтоном они освистали выход португальца.
- В недавнем исследовании BBC говорится, что Роналду получил больше всего оскорблений среди футболистов АПЛ в твиттере.
- Футболиста "сватали" в Атлетико, однако местные фанаты сразу подняли шум и высказались против этого трансфера.