Роналду: СМИ говорят только ложь

В одном из инстаграмм-аккаунтов распространили информацию о том, что топ-клубы Европы отказываются от сотрудничества со звездным форвардом. Там заявили, что это ложь.

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Португальский футболист оставил комментарий к этому сообщению. Он подчеркнул, что СМИ откровенно врут.

Они узнают правду, когда я дам интервью через несколько недель. СМИ говорят только ложь. За последние несколько месяцев из 100 новостей, которые они сделали, всего 5 правдивы. Представьте, как обстоят дела на самом деле. Оставайтесь с этим советом,

– написал Роналду.

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