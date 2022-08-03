Компания Ofcom проанализировала 2,3 миллиона твитов, написанных в период с 13 августа 2021 года по 24 января 2022 года. Почти 60 тысяч твитов были оскорбительными по отношению к футболистам.

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Больше всего досталось Криштиану Роналду – 12 520 оскорбительных твитов. Сразу за ним разместился еще один игрок "красных дьяволов" Гарри Магвайр – 8954 твита. В общей сложности восемь футболистов в первой десятке представляют именно Манчестер Юнайтед. Исключением стали только Гарри Кейн из Тоттенхэма и Джек Грилиш из Манчестер Сити.

Сколько твитов с образами было написано о футболистах

Криштиану Роналду – 12520

Гарри Магвайр – 8954

Маркус Решфорд – 2557

Бруно Фернандеш – 2464

Гарри Кейн – 2127

Фред – 1924

Джесси Лингард – 1605

Джек Грилиш – 1538

Поль Погба – 1446

Давид де Хеа – 1394

Две пиковые даты для образа

Аналитики указывают на то, что в твитах с оскорблениями было два пиковых дня. Первый пришелся на 27 августа 2021 года, когда Криштиану Роналду официально перешел в Манчестер Юнайтед. Только в этот день было написано 3961 обидчивый твит. Хотя в этот день о футболисте было написано 188769 твитов.

Объем сообщений в значительной степени объясним благодаря 98,4 миллиона подписчиков Роналду. В этот день форвард Португалии упоминался в 90% всех твитов, направленных против футболистов Премьер-лиги, и в 97% оскорбительных твитов.

Второй пик пришелся на 7 ноября. В этот день Манчестер Юнайтед проиграл Манчестеру Сити дома со счетом 0:2. Гарри Магвайр, как капитан МЮ, в твиттере извинился за это поражение. Тогда было отправлено 2903 оскорбительных твита – 10,6% от общего количества в день.

При этом всего за два часа об игроке был написан одинаковый твит 69 разными пользователями. Аналитики отмечают, что в этом случае речь не идет об использовании ботов или спланированной атаке. Скорее всего, пользователям "понравилось" высказывание, и они его использовали.

Другие мишени

Некоторые игроки также становились жертвами оскорблений в твиттере после определенных "триггеров". Однако они не получали столь большого количества отрицательных высказываний вдоль длительного промежутка времени. К примеру, защитник Кириан Кларк получил удаление в матче Ньюкасла против Норвича в ноябре. И 78% обидных твитов, которые он получил, пришлись на этот день.

В октябре Джеймс МакАртур получил резкую критику в соцсети после того, как наступил на Букайо Сака в матче против Арсенала.

Кто может опередить Роналду

Аналитики исследовали только твиты за первую половину сезона АПЛ – до 24 января 2022 года. И вполне вероятно, что если взять весь предыдущий сезон, то будет игрок, получивший гораздо больше негативных комментариев. Речь идет о защитнике Вест Хэма Курте Зума. В начале февраля 2022 года в сети опубликовали видео, как футболист копает своего кота. Это видео повлекло за собой шквал критики, а также расследование со стороны правоохранителей. Футболиста тогда оштрафовали на 330 тысяч долларов. А Вест Хэм потерял несколько спонсоров после этого случая.

Когда футболист выходил на поле, его освистывали даже свои болельщики.

Правда, Роналду сейчас тоже вызывает волну критики своим поведением. Из-за того, что МЮ не сумел пробиться в Лигу чемпионов, футболист не намерен дальше выступать за команду. И всеми силами пытается покинуть "Олд Траффорд". Он не поехал в турне с командой в Таиланд и Австралию. Да и вообще перед стартом АПЛ сыграл только в одном спарринге. Но после замены в перерыве досрочно покинул стадион, чем разгневал главного тренера команды.

Хейт в соцсетях в Англии

В Англии сейчас довольно серьезно относятся к негативным комментариям в соцсетях. Особенно после финала Евро-2020 11 июля 2021 года. Тогда сборная Англии в Лондоне уступила Италии в серии пенальти. И игроки "трех львов", не забившие решающие удары – Маркус Решфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака – подверглись немалому количеству оскорблений в соцсетях. Они содержали расистские образы. Уже на следующий день полиция начала расследование. Впоследствии 11 человек были арестованы.