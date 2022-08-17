Роналду: ЗМІ говорять лише неправду

В одному з інстаграм-акаунтів поширили інформацію про те, що топ-клуби Європи відмовляються від співпраці з зірковим форвардом. Там заявили, що це є брехнею.

До речі Це давній жарт, – Ілон Маск спростував інформацію про купівлю Манчестер Юнайтед

Португальський футболіст залишив коментар до цього допису. Він наголосив, що ЗМІ відверто брешуть.

Вони дізнаються правду, коли я дам інтерв’ю через кілька тижнів. ЗМІ говорять лише неправду. За останні кілька місяців зі 100 новин, які вони зробили, лише 5 правдиві. Уявіть, як йдуть справи насправді. Залишайтеся з цією порадою,

– написав Роналду.

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