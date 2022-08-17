Роналду: ЗМІ говорять лише неправду
В одному з інстаграм-акаунтів поширили інформацію про те, що топ-клуби Європи відмовляються від співпраці з зірковим форвардом. Там заявили, що це є брехнею.
До речі Це давній жарт, – Ілон Маск спростував інформацію про купівлю Манчестер Юнайтед
Португальський футболіст залишив коментар до цього допису. Він наголосив, що ЗМІ відверто брешуть.
Вони дізнаються правду, коли я дам інтерв’ю через кілька тижнів. ЗМІ говорять лише неправду. За останні кілька місяців зі 100 новин, які вони зробили, лише 5 правдиві. Уявіть, як йдуть справи насправді. Залишайтеся з цією порадою,
– написав Роналду.
Що писали ЗМІ останнім часом про Роналду
- Декілька місяців поспіль ЗМІ обговорюють можливий відхід португальця з МЮ, оскільки він хоче грати у Лізі чемпіонів.
- Зазначалося, що топові клуби Європи не хочуть співпрацювати з зірковим гравцем через його космічні вимоги щодо гонорару.
- Фанати "червоних дияволів" також не надто раді бачити Роналду в МЮ. Нещодавно під час матчу першого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед з Брайтоном вони освистали вихід португальця.
- У нещодавньому дослідженні BBC йдеться, що Роналду отримав найбільше образ серед футболістів АПЛ у твіттері.
- Футболіста "сватали" в Атлетіко, однак місцеві фанати одразу підняли галас та висловилися проти цього трансферу.