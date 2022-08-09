"Палка" встреча местных фанатов
В рамках первого тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед на "Олд Траффорд" встретился с Брайтоном. Клуб, где выступает звездный форвард, сенсационно уступил гостям матча.
Стоит внимания Роналду получил больше всего оскорблений среди футболистов АПЛ в твиттере
Когда игроки МЮ выходили на разминку перед игрой, болельщики аплодировали каждому, но не Роналду. Португальца просто освистали. Похоже, что фанатов возмутило желание форварда покинуть команду этим трансферным окном.
А самое интересное, что МЮ опубликовал это видео в официальном твиттер-аккаунте.
Видео момента
Как закончился матч
Первый тайм подопечные Эрика тен Гага уступили со счетом 0:2 - в составе "чаек" дублем отличился Гросс.
В середине второго тайма Манчестер Юнайтед удалось сократить отставание – после подачи с углового Далот пытался пробить по воротам, но мяч, рикошетом от Мак Аллистера влетел в сетку. В итоге – 1:2 в пользу гостей поединка.
Роналду хотел покинуть МЮ: в чем причина
- Звездный форвард стремился покинуть МЮ, потому что он хочет играть в Лиге чемпионов. Отмечалось, что топовые клубы отказались от трансфера Роналду, потому что тот хочет космический гонорар.
- Были слухи, что португалец может перейти в Атлетико, однако местных болельщиков такая новость изрядно возмутила, они устроили футболисту интернет-войну.
- Роналду выступает за МЮ с августа 2021 года, он перешел из Ювентуса за 15 миллионов евро. Его контракт с "красными дьяволами" истекает в 2023 году.