"Палка" встреча местных фанатов

В рамках первого тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед на "Олд Траффорд" встретился с Брайтоном. Клуб, где выступает звездный форвард, сенсационно уступил гостям матча.

Стоит внимания Роналду получил больше всего оскорблений среди футболистов АПЛ в твиттере

Когда игроки МЮ выходили на разминку перед игрой, болельщики аплодировали каждому, но не Роналду. Португальца просто освистали. Похоже, что фанатов возмутило желание форварда покинуть команду этим трансферным окном.

А самое интересное, что МЮ опубликовал это видео в официальном твиттер-аккаунте.

Видео момента

Как закончился матч

Первый тайм подопечные Эрика тен Гага уступили со счетом 0:2 - в составе "чаек" дублем отличился Гросс.

В середине второго тайма Манчестер Юнайтед удалось сократить отставание – после подачи с углового Далот пытался пробить по воротам, но мяч, рикошетом от Мак Аллистера влетел в сетку. В итоге – 1:2 в пользу гостей поединка.

Роналду хотел покинуть МЮ: в чем причина