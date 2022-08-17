Недавно Илон Маск написал, что покупает футбольную команду "Манчестер Юнайтед". Но впоследствии он объяснил, что это всего лишь старая шутка.

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Маск не покупает Манчестер Юнайтед

Маск заявил, что его сообщение о покупке футбольной команды всего лишь шутка.

Нет, это давняя шутка в твиттер. Я не покупаю никаких спортивных команд,

– написал он.

При этом он добавил, что если бы покупал какую-то спортивную команду, то это была бы именно Манчестер Юнайтед, поскольку они были его любимой командой в детстве.

Фанаты призвали Маска приобрести Манчестер Юнайтед

Интересно, что фанаты призвали Маска купить Манчестер Юнайтед вместо твиттера. Сейчас клуб принадлежит американской семье Глейзеров, купившей его в 2005 году за 955,51 миллиона долларов.

К закрытию фондового рынка 16 августа стоимость клуба составила 2,08 миллиарда долларов.

Болельщики Манчестер Юнайтед в последние годы были против Глейзеров.

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