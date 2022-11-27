Роналду может переехать в Саудовскую Аравию: Аль-Наср предложил космический контракт

27 ноября 2022 , 11:42
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Источник:

football.ua

Капитан и суперзвезда сборной Португалии Криштиану Роналду сейчас единственный игрок на ЧМ-2022 без клубной прописки.

Вряд ли Роналду останется без нового клуба после окончания Мундиаля в Катаре, ведь игрок интересен клубам с большим бюджетом.

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После того, как он расторг контракт с Манчестер Юнайтед , СМИ писали, что интерес к нему проявляют Ньюкасл и клубы из Азии.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, Аль-Наср из Саудовской Аравии сообщил португальцу о своем интересе.

Ему предложили контракт на три года, несмотря на тот факт, что Роналду уже 37. Заплата за три года сотрудничества – 225 миллионов долларов .

Сам футболист пока не дал конкретного ответа. Скорее всего, переговоры продолжатся после завершения чемпионата мира.

Манчестер Юнайтед расторг контракт с Роналду

  • Манчестер Юнайтед 22 ноября официально объявил о расторжении контракта с нападающим Криштиану Роналду . В английском клубе заявили, что португалец покинет клуб по общему согласию сторон, что вступит в силу немедленно.
  • Произошло это после разгромного интервью Роналду , вызвавшего немалый скандал. В нем португалец высказал претензии ко всем у Манчестер Юнайтед. Больше всего досталось главному тренеру, а также некоторым игрокам.
  • Португалец вернулся в Манчестер Юнайтед в конце лета 2021 года. Контракт экснападающего с клубом был рассчитан до конца июня 2023 года. В новом сезоне футболист провел 16 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
  • Роналду уже успел прокомментировать свой выход из клуба . Криштиану выразил благодарность болельщикам "красных дьяволов" и пожелал удачи своим бывшим партнерам.
  • Пока неизвестно в каком клубе Роналду продолжит свою карьеру. Сейчас футболист находится в Катаре, где надеется на успешное выступление вместе со сборной Португалии .
Автор: Олена Кандяк