Роналду может переехать в Саудовскую Аравию: Аль-Наср предложил космический контракт

Капитан и суперзвезда сборной Португалии Криштиану Роналду сейчас единственный игрок на ЧМ-2022 без клубной прописки.

Вряд ли Роналду останется без нового клуба после окончания Мундиаля в Катаре, ведь игрок интересен клубам с большим бюджетом.

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После того, как он расторг контракт с Манчестер Юнайтед , СМИ писали, что интерес к нему проявляют Ньюкасл и клубы из Азии.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, Аль-Наср из Саудовской Аравии сообщил португальцу о своем интересе.

Ему предложили контракт на три года, несмотря на тот факт, что Роналду уже 37. Заплата за три года сотрудничества – 225 миллионов долларов .

Сам футболист пока не дал конкретного ответа. Скорее всего, переговоры продолжатся после завершения чемпионата мира.

Манчестер Юнайтед расторг контракт с Роналду