Роналду может переехать в Саудовскую Аравию: Аль-Наср предложил космический контракт
Источник:football.ua
Капитан и суперзвезда сборной Португалии Криштиану Роналду сейчас единственный игрок на ЧМ-2022 без клубной прописки.
Вряд ли Роналду останется без нового клуба после окончания Мундиаля в Катаре, ведь игрок интересен клубам с большим бюджетом.
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После того, как он расторг контракт с Манчестер Юнайтед , СМИ писали, что интерес к нему проявляют Ньюкасл и клубы из Азии.
Как сообщает журналист Бен Джейкобс, Аль-Наср из Саудовской Аравии сообщил португальцу о своем интересе.
Ему предложили контракт на три года, несмотря на тот факт, что Роналду уже 37. Заплата за три года сотрудничества – 225 миллионов долларов .
Сам футболист пока не дал конкретного ответа. Скорее всего, переговоры продолжатся после завершения чемпионата мира.
Манчестер Юнайтед расторг контракт с Роналду
- Манчестер Юнайтед 22 ноября официально объявил о расторжении контракта с нападающим Криштиану Роналду . В английском клубе заявили, что португалец покинет клуб по общему согласию сторон, что вступит в силу немедленно.
- Произошло это после разгромного интервью Роналду , вызвавшего немалый скандал. В нем португалец высказал претензии ко всем у Манчестер Юнайтед. Больше всего досталось главному тренеру, а также некоторым игрокам.
- Португалец вернулся в Манчестер Юнайтед в конце лета 2021 года. Контракт экснападающего с клубом был рассчитан до конца июня 2023 года. В новом сезоне футболист провел 16 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
- Роналду уже успел прокомментировать свой выход из клуба . Криштиану выразил благодарность болельщикам "красных дьяволов" и пожелал удачи своим бывшим партнерам.
- Пока неизвестно в каком клубе Роналду продолжит свою карьеру. Сейчас футболист находится в Катаре, где надеется на успешное выступление вместе со сборной Португалии .