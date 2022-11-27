Навряд Роналду залишиться без нового клубу після закінчення Мундіалю у Катарі, адже гравець цікавий клубам з великим бюджетом.
Читайте також "Настав час шукати новий виклик": Роналду відреагував на розрив контракту з МЮ
Після того, як він розірвав контракт із Манчестер Юнайтед, ЗМІ писали, що інтерес до нього проявляють Ньюкасл та клуби з Азії.
Як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, Аль-Наср з Саудівської Аравії повідомив португальця про свій інтерес.
Йому запропонували контракт на три роки, незважаючи на той факт, що Роналду вже 37. Заплата за три роки співпраці – 225 мільйонів доларів.
Сам футболіст поки що не дав конкретну відповідь. Найімовірніше – перемовини продовжаться після завершення чемпіонату світу.
Манчестер Юнайтед розірвав контракт із Роналду
- Манчестер Юнайтед 22 листопада офіційно оголосив про розірвання контракту з нападником Кріштіану Роналду. В англійському клубі заявили, що португалець покине клуб за спільною згодою сторін, що набуде чинності негайно.
- Сталося це після розгромного інтерв'ю Роналду, яке викликало чималий скандал. В ньому португалець висловив претензії до всіх у Манчестер Юнайтед. Чи не найбільше дісталося головному тренеру, а також деяким гравцям.
- Португалець повернувся до Манчестер Юнайтед наприкінці літа 2021 року. Контракт екснападника з клубом був розрахований до кінця червня 2023 року. У новому сезоні футболіст провів 16 матчів, у яких забив 3 голи та зробив 2 асисти.
- Роналду вже встиг прокоментувати свій вихід з клубу. Кріштіану висловив подяку вболівальникам "червоних дияволів" та побажав успіху своїм колишнім партнерам.
- Наразі невідомо в якому клубі Роналду продовжить свою кар'єру. Зараз футболіст перебуває в Катарі, де сподівається на успішний виступ разом зі збірною Португалії.