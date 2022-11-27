Навряд Роналду залишиться без нового клубу після закінчення Мундіалю у Катарі, адже гравець цікавий клубам з великим бюджетом.

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Після того, як він розірвав контракт із Манчестер Юнайтед, ЗМІ писали, що інтерес до нього проявляють Ньюкасл та клуби з Азії.

Як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, Аль-Наср з Саудівської Аравії повідомив португальця про свій інтерес.

Йому запропонували контракт на три роки, незважаючи на той факт, що Роналду вже 37. Заплата за три роки співпраці – 225 мільйонів доларів.

Сам футболіст поки що не дав конкретну відповідь. Найімовірніше – перемовини продовжаться після завершення чемпіонату світу.

Манчестер Юнайтед розірвав контракт із Роналду