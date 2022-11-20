Криштиану Роналду вернулся в общую группу команды. Нападающий Манчестер Юнайтед уже провел тренировку со сборной Португалии.
Интересно узнать Известно, кто может занять место забивного Бензема в заявке сборной Франции на ЧМ-2022
Возвращение лидера
Напомним, что форвард пропускал предварительный товарищеский матч португальцев против Нигерии, закончившийся разгромной победой подопечные Фернанду Сантуша 4:0.
Выйти на футбольное поле Роналду не позволил гастрит. Но и без Криштиана в сборной Португалии было кому забивать. Дубль Бруну Фернандеша и голы Гонсалу Рамуша Жоау Мариу принесли команде победу в репетиции перед выступлениями на чемпионате мира-2022 в Катаре.
Роналду вместе со всеми готовится к первому поединку Мундиаля против Ганы, который состоится уже 24 ноября.
Также в групповом раунде Португалия сыграет против Уругвая (28 ноября) и Южной Кореи (2 декабря).