Криштиану Роналду вернулся в общую группу команды. Нападающий Манчестер Юнайтед уже провел тренировку со сборной Португалии.

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Возвращение лидера

Напомним, что форвард пропускал предварительный товарищеский матч португальцев против Нигерии, закончившийся разгромной победой подопечные Фернанду Сантуша 4:0.

Выйти на футбольное поле Роналду не позволил гастрит. Но и без Криштиана в сборной Португалии было кому забивать. Дубль Бруну Фернандеша и голы Гонсалу Рамуша Жоау Мариу принесли команде победу в репетиции перед выступлениями на чемпионате мира-2022 в Катаре.

Роналду вместе со всеми готовится к первому поединку Мундиаля против Ганы, который состоится уже 24 ноября.

Также в групповом раунде Португалия сыграет против Уругвая (28 ноября) и Южной Кореи (2 декабря).

К слову. Следующий матч для Роналду в футболке португальской сборной станет 192-м. За 191 поединок нападающий наколотил 117 голов. Дела Криштиану в национальной команде идут куда лучше, чем у МЮ.