Роналду в Манчестер Юнайтед, 13 медалей Паралимпиады: главные новости спорта 27 августа

В пятницу, 27 августа, состоялось немало событий в мире спорта. О самых важных из них читайте в дайджесте от Спорт24.

Криштиану Роналду – футболист Манчестер Юнайтед

Нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду сменил клуб в межсезонье. Манчестер Юнайтед сообщил о договоренности с туринским клубом по трансферу футболиста.

К слову "Украинская королева трека": эксклюзив с серебряным призером Олимпиады Еленой Стариковой

Детали трансфера и срок контракта с Роналду в манчестерском клубе пока не сообщили. Однако с самим футболистом уже есть договоренность о продолжении карьеры именно в Манчестер Юнайтед.

Что известно о карьере Роналду

Стоимость Криштиану по версии авторитетного портала Transfermarkt составляет 45 миллионов евро, а его контракт с итальянским грандом действует до лета 2022 года.

Роналду начинал карьеру в Спортинге, из которого в 2003 году перешел в Манчестер Юнайтед, где провел шесть сезонов и по-настоящему заявил о себе, добившись трансфера в Реал в 2009-м. Летом 2018 года португалец стал игроком Ювентуса.

За туринцев Криштиану провел 134 матча, забил 101 гол и отдал 22 результативные передачи.

Украина выиграла 13 медалей за один день Паралимпиады

В Токио состоялся 3 соревновательный день на летних Паралимпийских играх-2020. Больше всего наград 27 августа среди всех команд досталось сборной Украины.

Украинские спортсмены 27 августа выиграли на Паралимпиаде 13 медалей. Украинцы получили 2 золотые награды, 7 серебряных и еще 4 – бронзовых. Два "золота" вернули Украину в топ-10 медального зачета. Сейчас "сине-желтые" на 9 месте.

Результаты жеребьевки Лиги конференций

Луганская Заря после провала в квалификации Лиги Европы продолжит выступать в Лиге конференций – новом турнире УЕФА. В пятницу, 27 августа, луганчане узнали соперников на групповом этапе.

Во время жеребьевки Заря была во второй корзине, поэтому избежала встречи с такими клубами: Фейеноордом, Карабах, Маккаби Тель-Авив, ПАОК, Ренн, Партизан, Клуж

Луганская команда попала в группу C. Из первой корзины Заря получила в соперники итальянскую Рому португальского тренера Жозе Моуринью.

Группа Зари

Рома (Италия)

ЦСКА София (Болгария)

Буде-Глимт (Норвегия)

Юлия Джима стала вице-чемпионкой мира по летнему биатлону

Украинка Юлия Джима выиграла серебряную медаль на летнем чемпионате мира по биатлону в чешском Нове-Место. Украина заняла второе место, допустив 2 промаха на стрельбе.

Результаты гонки

1. Маркета Давидова (Чехия)

2. Юлия Джима (Украина)

3. Ирина Казакевич (РБУ)

…

18. Дарья Блашко (Украина)

25. Елена Билосюк (Украина)

26. Ольга Абрамова (Украина)

29. Анна Кривонос (Украина)