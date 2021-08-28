Роналду в Манчестер Юнайтед, 13 медалей Паралимпиады: главные новости спорта 27 августа

28 августа 2021 , 07:10
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Источник:

24 канал

В пятницу, 27 августа, состоялось немало событий в мире спорта. О самых важных из них читайте в дайджесте от Спорт24.

Криштиану Роналду – футболист Манчестер Юнайтед

Нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду сменил клуб в межсезонье. Манчестер Юнайтед сообщил о договоренности с туринским клубом по трансферу футболиста.

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Детали трансфера и срок контракта с Роналду в манчестерском клубе пока не сообщили. Однако с самим футболистом уже есть договоренность о продолжении карьеры именно в Манчестер Юнайтед.

Что известно о карьере Роналду

  • Стоимость Криштиану по версии авторитетного портала Transfermarkt составляет 45 миллионов евро, а его контракт с итальянским грандом действует до лета 2022 года.
  • Роналду начинал карьеру в Спортинге, из которого в 2003 году перешел в Манчестер Юнайтед, где провел шесть сезонов и по-настоящему заявил о себе, добившись трансфера в Реал в 2009-м. Летом 2018 года португалец стал игроком Ювентуса.
  • За туринцев Криштиану провел 134 матча, забил 101 гол и отдал 22 результативные передачи.

Украина выиграла 13 медалей за один день Паралимпиады

В Токио состоялся 3 соревновательный день на летних Паралимпийских играх-2020. Больше всего наград 27 августа среди всех команд досталось сборной Украины.

Украинские спортсмены 27 августа выиграли на Паралимпиаде 13 медалей. Украинцы получили 2 золотые награды, 7 серебряных и еще 4 – бронзовых. Два "золота" вернули Украину в топ-10 медального зачета. Сейчас "сине-желтые" на 9 месте.

Результаты жеребьевки Лиги конференций

Луганская Заря после провала в квалификации Лиги Европы продолжит выступать в Лиге конференций – новом турнире УЕФА. В пятницу, 27 августа, луганчане узнали соперников на групповом этапе.

Во время жеребьевки Заря была во второй корзине, поэтому избежала встречи с такими клубами: Фейеноордом, Карабах, Маккаби Тель-Авив, ПАОК, Ренн, Партизан, Клуж

Луганская команда попала в группу C. Из первой корзины Заря получила в соперники итальянскую Рому португальского тренера Жозе Моуринью.

Группа Зари

  • Рома (Италия)
  • ЦСКА София (Болгария)
  • Буде-Глимт (Норвегия)

Юлия Джима стала вице-чемпионкой мира по летнему биатлону

Украинка Юлия Джима выиграла серебряную медаль на летнем чемпионате мира по биатлону в чешском Нове-Место. Украина заняла второе место, допустив 2 промаха на стрельбе.

Результаты гонки

1. Маркета Давидова (Чехия)
2. Юлия Джима (Украина)
3. Ирина Казакевич (РБУ)

18. Дарья Блашко (Украина)
25. Елена Билосюк (Украина)
26. Ольга Абрамова (Украина)
29. Анна Кривонос (Украина)

Автор: Юрій Семенюк