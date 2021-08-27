Украинские спортсмены 27 августа выиграли на Паралимпиаде 13 медалей. Украинцы получили 2 золотых награды, 7 серебряных и еще 4 – бронзовых. Два "золота" вернули Украину в топ-10 медального зачета. Сейчас "сине-желтые" на 9 месте.
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Плюс два золота
Второе "золото" для Украины на Паралимпиаде завоевала дебютантка Игр Марьяна Шевчук. Шевчук оказалась лучшей в пауэрлифтинге.
- Наша спортсменка сумела покорить вес 125 килограммов. Украинка также попыталась обновить собственный мировой паралимпийский рекорд и взять вес 133 килограмма. Но с этой задачей не справилась.
Вторую золотую награду Украине принесла пловчиха Анна Стеценко. Стеценко стала лучшей в заплыве на 400 метров вольным стилем в классе S13.
- Для Стеценко это уже 5 медаль на Паралимпийских играх. В Рио в 2016 году Стеценко выиграла три золотых и одну серебряную награду.
Историческое серебро
Шесть раз украинцы поднимались на пьедестал почета за серебром. Медали завоевали:
- Владислав Белый (метание копья)
- Екатерина Денисенко (плавание)
- Сергей Клипперт (плавание)
- Андрей Трусов (плавание)
- Кирилл Гаращенко (плавание)
- Анастасия Москаленко (метание булавы)
- Женская сборная Украины (фехтование на колясках)
Также копилка Украины пополнилась 4 бронзовыми медалями. Их добыли:
- Юлия Павленко (прыжки в длину)
- Юлия Иваницкая (дзюдо)
- Наталья Николайчик (дзюдо)
- Егор Дементьев (велогонщик)
Украина – 4-я по количеству медалей
После третьего дня Паралимпиады Украина имеет 22 награды – 3 "золотых", 12 "серебряных" и 6 "бронзовых".
Больше медалей, чем Украина на Паралимпиаде получили только Китай, Великобритания и Олимпийский комитет России.
Именно эти три команды лидируют в медальном зачете Паралимпиады в Токио.