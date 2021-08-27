Результаты гонки

1. Маркета Давидова (Чехия)

2. Юлия Джима (Украина)

3. Ирина Казакевич (РБУ)

…

18. Дарья Блашко (Украина)

25. Елена Билосюк (Украина)

26. Ольга Абрамова (Украина)

29. Анна Кривонос (Украина)

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Как развивалась гонка

В финале суперспринта Украина имела сразу 5 представительниц. Вместе с Джимой удачно первый огневой рубеж преодолела Дарья Блашко. И это несмотря на плохую погоду. В частности, в Нове-Место были сильные порывы ветра и дождь.

Джима удачно отработала и на втором огневом рубеже, что не скажешь о Блашко – 2 промаха.

Первый промах Джима допустила на третьем огневом рубеже, однако все равно была среди лидеров. На последней стрельбе Юлия еще раз промахнулась, но вышла в лидеры.

К сожалению, Джима не смогла удержать преимущество. Сверхбыстрая чешка Маркета Давидова опередила украинку в конце гонки.