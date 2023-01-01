Отпуск в Мадриде был не случайным: Роналду намекал Реалу, что хочет вернуться

Криштиану Роналду трудоустроился в саудовском Аль-Насре. Хотя звездный португалец имел другие планы.

По информации издания, Криштиану Роналду не случайно провел отпуск после чемпионата мира-2022 в Мадриде. Португальский нападающий поддерживал форму на базе мадридского Реала, намекая "Королевскому клубу" о желании снова надеть футболку "сливочных".

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Намеки не поняли

Но в Реале проигнорировали намеки футболиста. В мадридском клубе не планировали возвращать Роналду, который в последнее время отмечается вне футбольного поля, а не во время матчей.

Роналду выступал в футболке Реала с 2009 по 2018 годы. За испанский гранд провел 438 матчей, в которых наколотил 450 голов и отдал 131 ассиста.

Серьезно готовился к трансферу Роналду только саудовский Аль-Наср, который в итоге и подписал контракт с Криштианом.

Клуб из Саудовской Аравии подписал контракт с португальцем до конца июня 2025 года. Аль-Насру нападающий достался бесплатно. По сообщениям СМИ, Роналду в год будет получать в новой команде 90 миллионов долларов. Дополнительно еще будет 110 миллионов коммерческих и спонсорских соглашений. В общей сложности Роналду будет зарабатывать за год 200 миллионов долларов.

План футболиста продолжить выступления в Лиге чемпионов провалился. Но и претендентов на него из Европы особо не было. В печати фигурировала информация, что один участник ЛЧ заинтересован в приобретении Роналду, но все осталось на уровне слухов.