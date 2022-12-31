По его информации, во время зимней паузы в Лиге 1 Пари Сен-Жермен планирует провести товарищеский матч с командой, которая будет состоять из лучших игроков двух ведущих клубов Саудовской Аравии – Аль-Насра и Аль-Хиляля.

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Встреча должна состояться 19 января в столице Саудовской Аравии – Эр-Рияде. Ожидается, что в составе сборной двух клубов окажется Криштиану Роналду, который 30 декабря подписал контракт с Аль-Насром.

Напомним, ожидаемое противостояние двух звезд на чемпионате мира 2022 в Катаре не произошло. Сборная Португалии сошла с дистанции турнира на стадии четвертьфинала. Тогда Роналду и компания проиграли марокканцам со счетом 0:1.

А Лионель Месси, так и не дождавшись эпического сражения против Кришти, привел сборную Аргентины к золотым наградам Мундиаля.

Пока Аль-Наср после десяти матчей идет вторым в чемпионате, отставая от Аль-Шабаба на два балла. Напомним, что в этом сезоне Роналду провел 16 матчей за Манчестер Юнайтед, отличившись тремя голами и двумя ассистами.