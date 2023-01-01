За інформацією видання, Кріштіану Роналду не випадково провів відпустку після чемпіонату світу-2022 у роки Мадриді. Португальський нападник підтримував форму на базі мадридського Реала, натякаючи "Королівському клубу" про бажання знову одягнути футболку "вершкових".

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Натяки не зрозуміли

Але у Реалі проігнорували натяки футболіста. У мадридському клубі не планували повертати Роналду, який останнім часом відзначається поза межами футбольного поля, а не під час матчів.

Нагадаємо! Роналду виступав у футболці Реала з 2009-го по 2018 роки. За іспанський гранд провів 438 матчів, у яких наколотив 450 голів та віддав 131 асистів.

Серйозно готувався до трансферу Роналду лише саудівський Аль-Наср, який у підсумку й підписав контракт із Кріштіану.

Клуб із Саудівської Аравії підписав контракт із португальцем до кінця червня 2025 року. Аль-Насру нападник дістався безкоштовно. За повідомленнями ЗМІ, Роналду у рік отримуватиме у новій команді 90 мільйонів доларів. Додатково ще буде 110 мільйонів від комерційних та спонсорських угод. Загалом Роналду зароблятиме за рік 200 мільйонів доларів.

План футболіста продовжити виступи у Лізі чемпіонів провалився. Але і претендентів на нього з Європи особливо не було. У пресі фігурувала інформація, що один учасник ЛЧ зацікавлений у придбанні Роналду, але все залишилось лише на рівні чуток.

Важливо! Роналду не зможе одразу дебютувати за Аль-Наср. Кріштіану отримав два матчі дискваліфікації за розбитий телефон уболівальника Евертона, коли ще виступав за МЮ в АПЛ.