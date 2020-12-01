Французский пилот Формулы-1 Ромен Грожан, который чудом выжил после аварии на гран-при Бахрейна, рассказал, как выбрался из пылающего болида. Пилот Haas попал в жуткую аварию 29-го ноября, после чего его болид охватило пламя.

В интервью каналам TF1 и LCI Грожан рассказал, что в момент аварии вспомнил австрийца Ники Лауду. Болид Лауды в результате аварии 1976 года также вспыхнул и австриец получил серьезные ожоги, но выжил.

Как это было Гонщик Формулы-1 попал в жуткую аварию: болид вспыхнул за секунду и разорвался на части

"Я увидел, что мой визор стал оранжевым, повсюду было пламя. Вспомнил об аварии Ники Лауды – я не хотел уходить так. Мне нужно было выбраться ради детей", – сказал Грожан.

Пилот Формулы-1 признался, что это самая крупная авария, которую он когда-либо видел.

Я провел в огне 28 секунд

"Даже в Голливуде такого нет. Я провел в огне 28 секунд, но казалось, что прошло гораздо больше, ведь я трижды пытался выбраться. Я счастлив, что остался жив. Чтобы освободиться, мне нужно было расстегнуть ремни безопасности. Руля не было – наверное, улетело куда-то от удара", – рассказал француз.

Грожан отметил, что обжег руки и получил сильное растяжение. Причем пилот думал, что сломал ступню.

Я больше испугался за своих родных, в первую очередь за детей, а также за отца и мать. Я не особенно боялся за себя. Я чувствовал приближение смерти, и у меня не было другого варианта – нужно было выбраться,

– сказал Грожан.

В своем интервью Грожан упомянул о роковой аварии Жюля Бьянки 2014 года, после которой была введена система "гало". Ромен считает, что именно она спасла его.

"Без "гало" я не был бы здесь. Думаю, Жюль не захотел со мной встретиться. Для меня это как второе рождение. Моя жизнь будет навсегда отмечена этой аварией", – заявил Ромен.

Француз подтвердил, что намерен восстановиться к последнему гран-при сезона в Абу-Даби:

"Я хочу закончить свою историю в Формуле-1 по-другому. Ранее Ромен Грожан никогда бы не сказал такого, но если я смогу выступить в Абу-Даби, то буду счастлив, даже если финиширую 20-м", – резюмировал гонщик.

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