Пилот команды Haas Ромен Грожан попал в ужасную аварию во время гран-при Бахрейна. Его болид через мгновение вспыхнул, но гонщика удалось спасти.

Авария произошла еще не первом круге. В борьбе за позицию Грожан вылетел за пределы трассы и влетел в отбойник. Скорость его болида в момент удара составляла около 220 километров в час.

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После удара болид пробил отбойник. Авто разлетелось на две части и моментально загорелось. Грожан в это время находился внутри.

Однако на место происшествия сразу прибыли маршалы, которые начали тушить огонь. Вскоре из огня выбрался и Грожан, перепрыгнувший отбойник. В общей сложности он пробыл в пламени 28 секунд.

После этого пилот сразу был госпитализирован. У него были ожоги рук и другие травмы.

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На больничной койке Грожан пробыл не долго. И уже встретился с маршалами, спасшими его жизнь. Встреча со всей командой оказалась довольно трогательной.